أحمد الخطيب: مشاركة المصريين في الانتخابات تعبير عن الحس الوطني

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ المشاركة الكثيفة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024 تؤكد أنّ الحس الوطني لدى المصريين أعلى من الإحساس السياسي، وأنّهم يشعرون بأنّهم في مرحلة صعبة يحتاجون فيها إلى التوحد مع الدولة المصرية ومؤسساتها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشاد الخطيب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، في تغطية خاصة لقناة «الحياة»، بنجاح الانتخابات الرئاسية وهو إنجاز يحسب للدولة المصرية ومؤسساتها، والتي وفرت كل سبل الراحة للناخبين، كما شاركت مؤسسات غير حكومية في تسهيل العملية الانتخابية، من خلال توفير أتوبيسات للناخبين.

وأضاف الكاتب الصحفي، أنّ المصريين لمسوا أنّ مؤسسات الدولة تقف على الحياد مع المرشحين كافة، وأنّ الهدف الرئيسي هو الحفاظ على قوة الدولة، مشددًا على أنّ الكل اتفق على ضرورة المشاركة في الانتخابات بصرف النظر عن المرشح الذي سيتم انتخابه.

وأشار الخطيب إلى أنّ الانتخابات الرئاسية 2024 تتسم بالطابع الكرنفالي، حيث يذهب المواطن إلى الانتخابات وهو سعيد، بينما يغيب عنها التباعد والاستقطاب السياسي، فلا يريد المتنافسون الإجهاز على بعضهم أو افتعال المشكلات مع الحملات الانتخابية أو أمن اللجنة أو القضاة أو أي شيء من شأنه مخالفة الضوابط.

وخلص الكاتب الصحفي، إلى أنّ الانتخابات الرئاسية 2024 تعبير عن الحس الوطني والوحدة لدى المصريين، ما يؤكد على قوة الدولة المصرية ومؤسساتها.