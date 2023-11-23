أحمد الخطيب: الانتخابات الرئاسية لم تشهد أي إساءة بين المرشحين

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ الانتخابات الرئاسية الحالية لم تشهد إساءة متبادلة بين المرشحين أو تطاول مرشح على آخر، موضحًا أن~ الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت عدة محاذير بينها عدم الإساءة الشخصية.

وأضاف الخطيب خلال تقديمه برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر «راديو 9090»: «هذه الإساءات حدثت في انتخابات أخرى، لكن في هذه المرة نرى رقي، وانتقاد السياسات لا الأشخاص أمر جيد من أجل الحوار البناء».

بداية انتخابات المصريين بالخارج

وتابع الكاتب الصحفي أنّ انتخابات المصريين بالخارج ستبدأ في الثانية عشرة صباح الأربعاء 29 نوفمبر، موضحًا أنّ المصريين بالخارج يشاركون في الانتخابات بكثافة دائما.

ممنوعات الصمت الانتخابي

وأوضح أنّه يمنع مؤتمرات الانتخابات أو أي دعاية أو الحديث عن البرنامج الانتخابي لأي مرشح في فترة الصمت الانتخابي، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط لضمان سلاسة العملية الانتخابية.