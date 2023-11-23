أحمد الخطيب: غزة أصبحت مقبرة كبيرة.. وسنكتشف مجازر كثيرة بعد توقف الحرب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاصر قطاع غزة «بالضبة والمفتاح»، مشيرًا إلى أنّ عدد شهداء فلسطين أكبر من 15 ألفا.

وأضاف الخطيب خلال تقديمه برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر «راديو 9090»: «سنتفاجأ بأرقام كثيرة للشهداء، وستتكشف تفاصيل جريمة ستقف الإنسانية عندها»، لافتا إلى أنّ الماضي شاهدا على جريمة قرية الطنطورة، حيث حفر الاحتلال الإسرائيلي مقبرة جماعية في ستينيات القرن الماضي، دُفن بها جثامين الشهداء الفلسطينيين».

غزة مقبرة كبيرة

وتابع الكاتب الصحفي: «الطنطورة مقبرة صغيرة وغزة مقبرة كبيرة، وكل ما يتم الإعلان عنه من شهداء ومصابين مجرد أعداد أولية ومبدئية».

مصر تسعى إلى إنهاء الحرب

وأكد الخطيب، أنّ مصر تسعى إلى إنهاء الحرب عبر الوساطة والتوصل إلى اتفاق سلام بالتدريج، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال دمّر قطاع غزة ولم يستطع الإفراج عن المحتجزين، ولم يتخلص من حماس.

مصر تحاول وقف المجزرة الإنسانية

وأوضح الكاتب الصحفي أنّ مصر تسعى إلى وقف الجريمة الإنسانية، حيث تعمل على وقف العدوان ودخول المساعدات، مشيرًا إلى أنّ المعركة الإنسانية لم تبدأ بعد، وبعد انقشاع الغمة سيكتشف العالم جرائم كثيرة.

تأجيل تفعيل الهدنة

وأكمل: «كان من المفترض أن نشهد صباح اليوم انفراجة كبيرة في الهدنة، لكن جرى الإعلان عن تأجيلها، وبحسب مصدر مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية، جرى التأكيد على التواصل بين مصر وأمريكا وقطر لسرعة بدء الهدنة».