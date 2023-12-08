أحمد الخطيب: الانتخابات الرئاسية في مصر أكبر حدث سياسي بالشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنه قبل أيام بدأت العملية الانتخابية في الخارج على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن انتخابات الرئاسة أكبر وأهم استحقاق دستوري في البلاد، وأكبر حدث سياسي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف «الخطيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «مصر أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط، فنحن نتحدث عن 67 مليون ناخب مدرجا في الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو رقم ضخم جدًا، فهو تعداد سكان عدد من الدول الكبرى، ومصر لديها 14 مليون مصري في الخارج».

«الخطيب»: اقتراع المصريين بالخارج كان مبشرًا

وتابع: «اقتراع المصريين بالخارج كان مبشرًا، وكان جيدًا من حيث الاستعداد ومن حيث التصويت، رأينا مشاركة جادة وفعالة من ملايين المصريين في الخارج في 121 دولة في العالم ما بين سفارة وقنصلية، وتم إجراء الانتخابات في الخارج دون مشكلة واحدة، مصر دولة ذات سيادة كاملة».

«الخطيب»: مصر واقفة على قدمين ثابتتين

وأكمل: «قد يقول البعض إن أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة خطفت المتابعة من هذا الحدث الضخم، بالفعل هذا حقيقي، لأن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة اضطراب كبرى، أكبر منطقة بها اضطرابات في العالم هى منطقة الشرق الأوسط، في القلب تقع بها مصر واقفة على قدمين ثابتتين، مصر الدولة العظمى تقف مستقرة آمنة، رغم أن المنطقة لم تبرأ بعد من أحدث الربيع العربي التي كانت قد بدأت منذ سنوات، ومصر ثابتة وكل استحقاقاتها الدستورية تجرى على قدم وساق دون مشكلة واحدة».