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أحمد الخطيب: إتاحة التصويت بطريقة برايل للمصريين في الخارج يحدث لأول مرة

كتب:

مريم جاد
01:10 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

 قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن أول دولة يبدأ فيها تصويت الناخبين المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية هي نيوزيلاندا، لافتًا إلى وجود عدد كبير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وأكبر دليل على ذلك مباريات كرة القدم العالمية ووجود العديد من المشجعين المصريين بها.

تصويت انتخابي بطريقة برايل لأول مرة بالخارج

وأضاف «الخطيب» خلال تقديم برنامج «رسالة وطن» المذاع على راديو «90.90»، إنه لأول مرة منذ عام 2011 يوجد تصويت للانتخابات الرئاسية بالخارج على طريقة برايل، كما أن التصويت سيتم عن طريق الحضور الشخصي بالسفارة الخارجية أو القنصلية بالأيام المحددة للتصويت.

توفير صناديق اقتراع لـ121 دولة خارجية

وتابع أن الهيئة الوطنية للأنتخابات برئاسة حازم بدوي، بوضع ضوابط للتصويت الانتخابي بالخارج واستطاعت توفير صناديق اقتراع انتخابية بـ121 دولة، لافتًا إلى دور دار الافتاء في حث المصريين على المشاركة للإدلاء بصوتهم للحصول على حقوقهم الدستورية وتقديم صورة مشرفة للانتخابات الرئاسية بمصر في الخارج.

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