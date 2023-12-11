فتح لجان الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 بالأقصر

فتحت اللجان الانتخابية بالأقصر، أبوابها في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، في الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو التاسعة صباحا، بحسب غرفة عمليات المحافظة.

استقبال الناخبين

وأوضحت الغرفة، أن اللجان الانتخابية بالأقصر، انتظمت جميعا في الفتح دون حدوث أي تأخير أو معوقات، مؤكدة أن كافة المقار الانتخابية مستعدة لاستقبال الناخبين ومجهزة بجميع الاحتياجات اللوجستية.

مسيرات حاشدة

وأشارت الغرفة إلى أن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، مر بالأقصر دون حدوث ما يعكر صفو العملية الانتخابية، منذ بدء فتح اللجان، وحتى موعد الغلق، إذ شهدت جميع اللجان إقبالا كبيرا من الناخبين منذ الساعات الأولى وحتى موعد الغلق، كما جرى تنظيم مسيرات حاشدة من المواطنين بالقرى والمراكز والمدن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن محافظة الأقصر تضم 179 لجنة فرعية، موزعين على 6 لجان عامة، بإجمالي كتلة تصويتية يصل إلى 886 ألف ناخب وناخبة ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية وتكليف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها في نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أي طوارئ.