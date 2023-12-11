تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و730 شاحنة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8، وجرى تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و730 شاحنة و24 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، و368 شاحنة، و6 سيارات، بينما جاءت حركة الصادرات كالتالي: 10 آلاف طن بضائع، و362 شاحنة و18 سيارة.

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس والعبارة أمل، وغادر السفينتين بوسيدون إكسبريس ودليلة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1925 طن و247 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين أيله وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا.