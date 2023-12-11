لليوم الثاني.. توافد الناخبين في مدينة نصر على لجان الاقتراع

بدأ الناخبون بمدينة نصر في التوافد على لجان الاقتراع لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، وشهدت الدقائق الأولى من انطلاق التصويت إقبال المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وافتتحت اللجان أبوابها للناخبين اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستمكال عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط إقبال كبير من المواطنين على اللجان.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طرق الاستعلام عن لجان الوافدين، إذ يمكن للناخب الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، واختيار المحافظة التي يُقيم بها، ثم تظهر له قائمة بجميع اللجان الانتخابية المتاحة له التصويت فيها في هذه المحافظة، بالإضافة إلى إمكانية تحديد المنطقة بالتفصيل التي يُقيم فيها الناخب، ومن ثم تظهر له جميع اللجان الانتخابية المتاحة له التصويت فيها في هذه المنطقة أو الأقرب له.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، يقوم المصريون بالأدلاء بأصواتهم أمامهم.