إقبال في ثاني أيام انتخابات الرئاسة بقصر النيل.. وطوابير سيدات بلجنة البساتين

شهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كثيفا من المواطنين، على رأسهم السيدات اللاتي حرصن على المشاركة والإدلاء بأصواتهنّ، تلبية لما اعتبروه أنّه واجبًا وطنيًا، ليسطرنّ بذلك دورًا هامًا في مستقبل أفضل للدولة المصرية.

إقبال كثيف في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، توافدت أعداد كبيرة من الناخبين في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة، من كل فئات الشعب سيدات ورجال، حتى الأطفال الذين قرروا النزول مع ذويهم والمشاركة في «العُرس الديموقراطي».

فيما فتحت اللجان الفرعية بدائرة قسم قصر النيل لليوم الثاني أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وسط حضور أمني مكثف وتواجد رؤساء اللجان.

وشهدت اللجان الفرعية بمدرسة محمد فريد توافد عدد كبير من الناخبين، إذ اصطف الناخبون في طابور طويل في انتظار فتح اللجنة وتنظيم الدخول،