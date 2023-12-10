إقبال كثيف على التصويت مساء في الانتخابات الرئاسية بالفيوم (صور)

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الفترة المسائية، إذ ازداد إقبال المواطنين عقب انتهاء عملهم، وحرصوا على الإدلاء بأصواتهم في مختلف اللجان قبل انتهاء اليوم الأول من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، داعين المواطنين إلى المشاركة الإيجابية حرصًا على استمرار الأمن والاستقرار، مؤكدين إنّ صوتهم أمانة وواجب وطني.

وتوافد العشرات من الناخبين خصوصًا السيدات على المقر الانتخابي بمدرسة جمال بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، للإدلاء بأصواتهم مصطحبين أطفالهم الذين حرصوا على وضع أصابعهم في الحبر الفوسفوري بهجة بالانتخابات.

انتشار مندوبي الهلال الأحمر

وانتشر مندوبو الهلال الأحمر المصري، بداخل اللجان لتقديم المساعدة للناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم، إذ تولوا توصيلهم إلى داخل اللجان وتقديم المساعدة لهم لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم، ومساعدتهم حتى الخروج من اللجان.

مساعدة المرضى وكبار السن

وأوضح محمود كمال ياسين أحد متطوعي الهلال الأحمر المصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ أكثر من 40 متطوعًا من الهلال الأحمر ينتشرون في مختلف المقار الانتخابية بمحافظة الفيوم، لأداء دورهم سواء في مساعدة الناخبين أو تقديم الإسعافات الأولية لأي منهم في حال تعرضه لأي شيء، مُشيرًا إلى أنّ الكثيرين حريصون على الإدلاء بأصواتهم رغم مرضهم.

صوتك أمانة انزل وشارك

وأوضح محمد محمود، مسن من محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه رغم مرضه أصر على الحضور من مدينة السادس من أكتوبر إلى مسقط رأسه بمدينة الفيوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لأنّه يؤمن بأنّ صوته أمانة، وأنه يجب عليه المشاركة الإيجابية.

وطالب جميع المواطنين بالحرص على الإدلاء بأصواتهم حفاظًا على الأمن والأمان والاستقرار، وأن يختار كل منهم المرشح الذي يراه مناسبًا ويوافق انتماءاته، لكن الأهم ألا ينساقوا خلف الدعوات الهدامة والسلبية بالعزوف عن المشاركة بأصواتهم، فبلدهم تحتاج إليهم.