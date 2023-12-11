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انتخابات المصريين بالداخل

أهالي الغربية يتوافدون على اللجان الانتخابية لليوم الثاني (صور)

كتب:

نرمين عفيفي
09:56 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
طوابير الناخبين

طوابير الناخبين

بدأ المواطنون في محافظة الغربية التوافد على لجان الاقتراع لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم، بحسب ما رصده كريم كمال مراسل قناة «إكسترا نيوز».

تسهيل الإجراءات على ذوي الإعاقة  

وتواجدت منظمات المجتمع المدني خارج اللجان لمساعدة المواطنين لإجراء العملية الانتخابية، وتسهيل الإجراءات على ذوي الهمم وكبار السن. 

محافظة الجيزة بها 3 ملايين ونصف المليون ممن لهم حق التصويت، حسب كشوفات الهيئة الوطنية للانتخابات موزعة على 14 لجنة عامة، 673 مقرا انتخابيا يضم 693 لجنة فرعية على 8 مراكز.

 

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