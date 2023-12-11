أهالي الغربية يتوافدون على اللجان الانتخابية لليوم الثاني (صور)

بدأ المواطنون في محافظة الغربية التوافد على لجان الاقتراع لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم، بحسب ما رصده كريم كمال مراسل قناة «إكسترا نيوز».

تسهيل الإجراءات على ذوي الإعاقة

وتواجدت منظمات المجتمع المدني خارج اللجان لمساعدة المواطنين لإجراء العملية الانتخابية، وتسهيل الإجراءات على ذوي الهمم وكبار السن.

محافظة الجيزة بها 3 ملايين ونصف المليون ممن لهم حق التصويت، حسب كشوفات الهيئة الوطنية للانتخابات موزعة على 14 لجنة عامة، 673 مقرا انتخابيا يضم 693 لجنة فرعية على 8 مراكز.