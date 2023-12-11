الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: الانتخابات الرئاسية تشهد تنظيما غير مسبوق

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ العملية الانتخابية لم تشهد أي مشكلة وهو نجاح كبير، لأن إجراء هذا النوع من الاستحقاقات الدستورية في دولة كبيرة مثل مصر أمر بالغ الصعوبة.

وأضاف «الخطيب»، في حواره مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، في تغطية خاصة لقناة «الحياة» لثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل: «في انتخابات سابقة كانت هناك مشكلات عدة وشكاوى كثيرة، ولكن في هذه الانتخابات لم نرَ شكوى واحدة، فهناك تنظيم جيد على الأصعدة كافة، مثل التنظيم الأمني عالي المستوى ما أدى إلى عدم حدوث تكدسات وتدفق الحركة المرورية دون مشكلات في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية».

وأكد الكاتب الصحفي، أنّ هذا المشهد الرائع يعكس العدالة في التنمية التي طبقتها الدولة المصرية في السنوات العشرة الماضية، فقد شهدت الأطراف تنمية كبيرة، بعدما كانت تعاني من مشكلات كبيرة قبل عهد الرئيس السيسي، حيث لم تكن استراتيجية التنمية تصل إليها كما يجب.

وأشار إلى أن ما حدث من تطوير في سيناء لم يحدث في التاريخ، حيث إن سيناء كانت منطقة مهملة ولم يكن هناك شيء اسمه تنمية هناك، لذلك عانت مصر من مشكلات كبيرة عبر بوابة سيناء، وفي السنوات العشرة الماضية أضيف إليها 6 أنفاق، مشيدًا في الوقت ذاته بالتنمية في مطروح، حيث تبنى فيها مدينة عالمية وهي العلمين الجديدة، وكل ذلك في إطار تنمية الأطراف.