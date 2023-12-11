لليوم الثاني.. سيدات شبرا مصر يتوافدن بكثافة على لجان الاقتراع (صور)

توافد عدد من السيدات أمام مقرات اللجان الانتخابية بمنطقة الساحل شبرا وروض الفرج، للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، وذلك لليوم الثاني على التوالي من فتح باب التصويت.

ومن أمام مدرسة شبرا الثانوية بنين، أكد عدد من السيدات حرصهن على معرفة لجنتهن الانتخابية إيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية والمساهمة في كتابة مستقبل مصر، فضلا عن ضمان مستقبل أفضل لأبنائهن.

وأشادت إحداهن بالإجراءات التنظيمية للانتخابات، إذ توفير كراسي متحركة لذوي الهمم ولكبار السن، وتعريفهم خطوات التصويت بشكل مبسط.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية تصويت المصريين في الانتخابات، وعرض تنويهات في جميع وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لكيفية التصويت.

وحرصت الهيئة على تسهيل عملية التصويت على ذوي الهمم إيمانا من الدولة المصرية بحقهم الدستوري الأصلي في التصويت، ورحبت بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية.