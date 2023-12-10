حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تنشر لقطات من احتشاد المواطنين في انتخابات الرئاسة

نشرت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، صورًا لتوافد مستمر للناخبين على لجان الاقتراع في محافظتي الشرقية ودمياط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

استمرار توافد الناخبين

كما نشرت الحملة، لقطات من تواصل استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بمحافظتي البحيرة والجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وفي سياق متصل، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدد من مقار اللجان الانتخابية من الخارج بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة.

وتفقد المحافظ مقار اللجان الانتخابية بمدارس عثمان بن عفان الابتدائية وأبو الهول القومية المشتركة ووجه بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتوفير كافة احتياجات اللجان اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، ومتابعة سير العملية الانتخابية