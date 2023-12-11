«سليمان» عمره 85 سنة ويتقدم صفوف الناخبين بالبساتين: متخليش حاجة تمنعك

شعر أبيض ووجه تكسوه التجاعيد، عاصر أكثر من حقبة زمنية، تجاوز عمره حاجز الثمانين ربيعا، يتكئ على عكازه، ويسير في خطوات بطيئة لكنها ثابتة، مستندا على ما تبقى من صحته، ليؤدي واجبه بالتصويت في انتخابات الرئاسة، بدائرة البساتين، الذي عاش فيها طيلة حياته.

«محمد» يؤدي واجبه في انتخابات الرئاسة

يقول الحاج محمد سليمان، صاحب الـ85 عامًا، لـ«الوطن» : «أنا ساكن هنا عمري كله، بقالي 85 سنة عايش في البساتين، وجيت المدرسة القريبة مني علشان أنتخب، ربنا يحمي الوطن، ويحفظ مصر وشعبها».

مفيش حاجة تمنعك من النزول

الواجب الوطني، دفع الرجل الثمانيني للمشاركة في انتخابات الرئاسة، ولم يلتفت إلى المرض والتعب الذي أنهك جسده: «أنا في السن دي جايب معايا العكاز بتاعي، ومفيش حاجة منعتني أعمل كده، يعني مفيش حاجة تمنعك أنّك تنزل تشارك».

ويأتي ذلك في إطار اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، إذ بدأ الإقبال كثيفا في الساعات الأولى من بدء اللجان، التي من المقرر استمرارها حتى تواجد آخر ناخب على مدار اليوم.