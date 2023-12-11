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انتخابات المصريين بالداخل

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يدلي بصوته في الانتخابات: مرحلة مهمة

كتب:

حسن عثمان
10:49 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

أدلى باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمركز شباب الشيخ زايد الرياض.

وأكد أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستوري على كل مواطن يطمح في مستقبل أفضل، والاستحقاق الدستوري يمثل مرحلة مهمة تشهد فيها الدولة جهودا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة.

وأوضح أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد عزم وإصرار الشعب على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

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