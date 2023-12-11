الشباب يتصدرون المشهد أمام اللجان الانتخابية بالفيوم في ثاني أيام الاقتراع

اصطف العشرات من شباب محافظة الفيوم، أمام لجان الاقتراع مع بداية اليوم الثاني لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، رافعين شعار «مصر يا أم شبابك أهم»، مرددين هتافات «تحيا مصر»، في مشهد مميز يعكس مدى وعي وثقافة شباب مصر عموما، خاصة أنهم كتلة تصويتية ضاربة وضخمة ومهمة.

واصطف الشباب في طابور طويل، والفتيات في آخر مجاور، وساعدتهم قوات الشرطة وعناصر الشرطة النسائية في التنظيم والدخول للجان، منعا للتكدس والزحام.

شباب الفيوم: حريصون على المشاركة

وأكدت ولاء مصطفى، طالبة جامعية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنها وصديقاتها حرصن على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهن في لجان الاقتراع، لاختيار رئيس مصر، حرصا على مستقبلهم، واستمرار الأمن والأمان.

وشهدت لجنة 6 بمدرسة الشهيدة چاسمين ببندر الفيوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الدقيقة الأولى لفتح أبواب الاقتراع، واصطف أمامها عشرات السيدات والشباب من أعمار مختلفة للإدلاء بأصواتهم.

2 مليون ناخب وناخبة

وتضم محافظة الفيوم كتلة تصويتية تقدر بنحو 2 مليون و147 ألف ناخب وناخبة في 10 دوائر انتخابية بمختلف أرجاء المراكز، يدلون بأصواتهم في نحو 323 لجنة انتخابية داخل 283 مقر انتخابي بمختلف أرجاء المحافظة.

يجدر الإشارة إلى أن لجان الاقتراع شهدت انتشارا أمنيا مكثفا من قوات أمن الفيوم، لتأمين عملية الاقتراع، وتنظيم الناخبين.