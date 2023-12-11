توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في مدرسة المنارة بمدينة نصر

شهدت لجان مدرسة منارة القاهرة للغات بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، إقبالا كبيرا في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 من جانب الناخبين الذين حرصوا على التوافد للجان الانتخابية منذ فتح أبواب اللجان.

طوابير الناخبين أمام اللجان

وأقبل عدد كبير من جانب كبار السن رجال وسيدات، بالإضافة إلى الشباب من الجنسين الذكور والإناث الذين اصطفوا في طوابير، على لجان مدرسة منارة القاهرة للغات بنين منذ الساعة 9 صباحًا وهو موعد بدء فتح اللجان الانتخابية التي فتحت أبوابها في التوقيت المعلن دون تأخير.

وشهدت العملية الانتخابية في لجان مدينة نصر حالة من الانتظام والتيسير على كافة الناخبين لمساعدتهم في الادلاء بأصواتهم وتحديدا كبار السن وأصحاب الكراسي المتحركة.

ومن الجدير بالذكر، يواصل الناخبون لليوم الثاني على التوالي التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط إقبال ملحوظ.