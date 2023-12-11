الشباب يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم في حي الأسمرات

في مشهد لم يتكرر من قبل زين شباب وسيدات وكبار السن في حي الأسمرات طوابير الانتخابات أمام الجان بمدرسة تحيا مصر 1، إذ أصروا على المشاركة وتأدية واجبهم الوطني.

وساعد الشباب كبار السن حتى باب اللجان وأسبقية الدخول، حاملين أعلام مصر ومرددين الأغاني الوطني، وهم يحفزون بعضهم البعض على المشاركة لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية.

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول علي ايقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب اليها.