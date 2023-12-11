محمد الباز يدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات الرئاسة: المشاركة حب للوطن (صور)

أدلى الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، بصوته في لجنة الشهيد محمد جمال بالمنيل، وذلك لأجل مشاركة فعّالة في الانتخابات الرئاسية 2024.

مشاركة الباز في الانتخابات الرئاسية

دخل «الباز» للإدلاء بالتصويت حريصًا على المشاركة، وحرص في اليوم الأول للانتخابات أن يأتي مشاركًا المصريين فرحتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وأنه أدلى بالصوت وأعطاه لمن يراه أهلًا لتحمل الأمانة، وأن الإدلاء بالصوت حق ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لوطنه.

وعبّر خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه في اليوم الثاني من الانتخابات، أحب مشهد المشاركة والوعي الشديد للمواطنين، مبينًا أن التصويت للرئيس القادم يترجم الوعي بشدة: «تنوع فئات الشعب أظهر الوعي والحب الكبير للوطن والمسئولية»، مضيفًا أنَّ المرشحين الذين تقدموا في الانتخابات كان لديهم برامج هامة، وأحب أن الجميع على قلب رجل واحد للمشاركة وحب الوطن.

اقبال المواطنين على الانتخابات يدل على الوعي بأهميتها

كما علق الكاتب الصحفي على حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ربوع الجمهورية، إذ ذكر ـن السمة الأساسية في هذه الجولة الانتخابية هو أن الناخبين منتظرين فتح اللجان ويتوافدن مبكرًا قبل الموعد الرسمي.

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّه في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، كان هناك إقبال كثيف على المشاركة لدى المواطنين، وهذا يعكس حجم الوعي؛ الذي أسهمت في وجوده وسائل الإعلام بشكل أساسي ومنظمات المجتمع السياسية والمجتمع المدني والأحزاب، مشيرًا إلى أنَّ وسائل الإعلام شكلت وعي المواطن المصري، إذ أنَّها كانت تحث المواطنين على المشاركة دون انحياز لأي مرشح