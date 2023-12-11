أسقف عام كنائس عين شمس يصوت في انتخابات الرئاسة: «مشهد حضاري»

حرص الأنبا أكسيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية، على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، ما جعل الجميع يلتف حوله من أجل الحصول على صورة تذكارية برفقته.

لم يكتف الأنبا أكسيوس بالإدلاء بصوته فحسب، بل حرص أيضا على إلقاء كلمة سريعة علي جميع المتواجدين خارج اللجان، أكد فيها على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بالمشهد الحضاري الذي تشهده الانتخابات منذ بدايتها.

شكر خاص لوسائل الإعلام

الأنبا أكسيوس وجه شكر خاص لوسائل الأعلام التي تعمل علي تغطية هذا المشهد منذ يومه الأول، كما وجه الشكر والتحية والتقدير لرجال الأمن المتواجدين من أجل تنظيم العملية الانتخابية ومساعدة ودعم الناخبين على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، إلى جانب الشباب الحاضرين بقوة في الانتخابات.