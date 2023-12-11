رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

أسقف عام كنائس عين شمس يصوت في انتخابات الرئاسة: «مشهد حضاري»

كتب:

ندى قطب
10:57 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
التصويت فى الانتخابات الرئاسية

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

حرص الأنبا أكسيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية، على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، ما جعل الجميع يلتف حوله من أجل الحصول على صورة تذكارية برفقته.

لم يكتف الأنبا أكسيوس بالإدلاء بصوته فحسب، بل حرص أيضا على إلقاء كلمة سريعة علي جميع المتواجدين خارج اللجان، أكد فيها على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بالمشهد الحضاري الذي تشهده الانتخابات منذ بدايتها.

شكر خاص لوسائل الإعلام

الأنبا أكسيوس وجه شكر خاص لوسائل الأعلام التي تعمل علي تغطية هذا المشهد منذ يومه الأول، كما وجه الشكر والتحية والتقدير لرجال الأمن المتواجدين من أجل تنظيم العملية الانتخابية ومساعدة ودعم الناخبين على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، إلى جانب الشباب الحاضرين بقوة في الانتخابات.

اقرأ المزيد:

أعضاء «التنسيقية» يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

بعلمي مصر وفلسطين.. سيدة تشارك في الانتخابات الرئاسية 2024

بدء التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بكفر الشيخ

فتح لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالبحيرة
بقلم ندى قطب