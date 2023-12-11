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انتخابات المصريين بالداخل

فتح اللجان الانتخابية في الزاوية الحمراء بآيات القرآن.. واصطفاف المواطنين

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
11:06 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
لجنة انتخابية في الزاوية الحمراء

لجنة انتخابية في الزاوية الحمراء

افتتحت لجان الانتخابات الرئاسية في الزاوية الحمراء في يومها الثاني على صوت آيات القرآن الكريم، وسط توافد كبير من الناخبين الذين اصطفوا في طوابير أمام اللجان في انتظار دورهم للتصويت.

وفي مشهد حضاري استطاع فرق التنظيم ورجال الشرطة تنظيم طوابير الناخبين، الذين بدأوا يتوافدون منذ الساعة الثامنة والنصف، وذلك في اليوم الثاني على التوالي للعملية الانتخابية.

ومع بداية اقتتاح اللجان الانتخابية كان للسيدات العدد الأكبر في الكثافة الكبيرة، إذ لعبت المرأة دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية.

 

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