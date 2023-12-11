الانتخابات باب خير لـ«سيد»: «الناس كتير والرزق بزيادة»

يقف من الساعة السابعة صباحًا أمام مدرسة الشهيد أحمد بدوي في البساتين، للإدلاء بصوته الانتخابي، مصطحبًا معه عربته، التي يضع عليها «التسالي»، ليواصل عمله تزامنًا مع اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

سيد يواصل عمله في ثاني أيام الانتخابات

سيد جودة أحمد من محافظة سوهاج ويُقيم في القاهرة رفقة أسرته، يبلغ من العمر 45 عامًا، أصرّ أن يكون بين الحاضرين في الانتخابات الرئاسية التي بدأت منذ أمس الأحد قبل ساعات من فتح اللجان أمام الناخبين: «واقف هنا من الساعة 6 الصبح، بسترزق والناس بتيجي وتشتري مني، ربنا يحمي مصر وشعبها».

إقبال كثيف شهدته مقر اللجنة الانتخابية التي يقف أمامها الرجل الأربعيني، دفعه لمواصلة عمله على مدار اليوم الأول للانتخابات الرئاسية حتى غلق اللجان، ويستكمل عمله صباح اليوم وحتى انتهاء العملية الانتخابية: «الناس هنا كانت كتير، شباب وأطفال وكبار، والعدد كل شوية كان بيزيد، وده خلاني أفضل واقف طول اليوم عشان أسترزق».

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024، بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى غدا الثلاثاء، على أن يختار الناخبون خلال هذه الأيام واحدا من 4 مرشحين رئاسيين ضمتهم القائمة الانتخابية، وهم: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، عبد السند يمامة، وحازم عمر.