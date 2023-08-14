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«الإسكان»: فتح باب توفيق أوضاع الأراضي بمنطقة صحراء الأهرام

كتب:

أيمن حمزة
10:55 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية فتح باب توفيق أوضاع الأراضي بصحراء الأهرام، لمدة شهرين بدءا من تاريخ الإعلان بالصحف.

وأوضح أن ذلك القرار يأتي لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان بمنطقة صحراء الأهرام، والمرموز لها بالحرف «ب» نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف «و» لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

توفيق أوضاع أراضي صحراء الأهرام

وأضاف أن الطلبات تقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانا، على أن تقدم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173.

وأشار إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يجرى إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وفي حالة المخالفة سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية فورا، يأتي ذلك حرصا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.