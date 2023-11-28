حملة في مدينة الشروق لإعادة الوحدات السكنية من المتعدين عليها

قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنّه استنادا لمبدأ سيادة القانون لاستيفاء حقوق الدولة، وبعد رصد حالات تعدٍ على 3 وحدات سكنية شاغرة مملوكة للجهاز، تعاون الجهاز مع قسم شرطة التعمير لإخلاء الوحدات.

وأضاف سعد، أنّ اللجنة تمكنت من تأمين الوحدات بعد إخلائها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، مشددا على ضرورة تكثيف المرور الدوري من اللجنة المختصة بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص لهم بغرض عدم التعدي عليها من أي عناصر تخريبية، وبهدف الحفاظ على الممتلكات العامة.