رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حملة في مدينة الشروق لإعادة الوحدات السكنية من المتعدين عليها

كتب:

أيمن حمزة
01:07 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
حملات سكنية

حملات سكنية

قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنّه استنادا لمبدأ سيادة القانون لاستيفاء حقوق الدولة، وبعد رصد حالات تعدٍ على 3 وحدات سكنية شاغرة مملوكة للجهاز، تعاون الجهاز مع قسم شرطة التعمير لإخلاء الوحدات.

وأضاف سعد، أنّ اللجنة تمكنت من تأمين الوحدات بعد إخلائها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، مشددا على ضرورة تكثيف المرور الدوري من اللجنة المختصة بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص لهم بغرض عدم التعدي عليها من أي عناصر تخريبية، وبهدف الحفاظ على الممتلكات العامة.

اقرأ المزيد:

«السياحة»: سنطبق الإجراءات القانونية على أي كيانات غير شرعية في الفنادق

مخالفات تموينية في بيلا.. تحرير 9 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين غسلا نحو 10 ملايين جنيه 

الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهمين بغسل 50 مليون جنيه

جهاز مدينة الشروق يتحفظ على سيارتين لمخالفة ضوابط العمل

جهاز مدينة الشروق يفتح باب تقنين أوضاع حائزي الأراضي

جهاز مدينة الشروق يعلن عن طرح 12 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة

جهاز مدينة الشروق: ضبط 15 مُعدة نقل ثقيل مخالفة للقوانين

جهاز مدينة الشروق يزيل أعمال بناء مخالفة ويسترد محلين «متعدّى عليهما»

جهاز مدينة الشروق يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

جهاز مدينة الشروق: إجمالي الاستثمار في قطاع الإسكان 306 ملايين جنيه

جهاز مدينة الشروق يطرح محلات جديدة بمنافذ الخير

جهاز مدينة الشروق يعلن بدء التشغيل التجريبي للسوق الحضري

جيم مفتوح لكل الناس.. رئيس جهاز مدينة الشروق: يضم أجهزة متعددة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.