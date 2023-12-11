«سنة أولى تطوع».. «جنى» و«ريم» شقيقتان تساعدان الناخبين في المنيل

في مشهد فريد من نوعه، وقفت الشقيقتان ريم وجنى يحيى، أمام مدرسة الشهيد طيار محمد جمال، مرتدين زيًا موحدًا، وقد ارتسمت على ملامحهما علامات السعادة والفخر، فهما يشاركان في الانتخابات الرئاسية 2024 كمتطوعتين في حزب مستقبل وطن.

تقول «جنى»، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، «السنة دي أول مرة ننزل تطوع تبع حزب مستقبل وطن، وأهلنا شجعونا، وعندنا حماس كبير، وبلدنا تستحق أني أشارك في أي حاجة عشانها، شعور ممزوج بالمسئولية والفخر سيطر علينا أثناء مشاركتنا في الانتخابات، الواحد فرحان جدا، وحتى لو لسه صغيرين على التصويت، ولكن حسيت أن قد المسئولية»

وتابعت الفتاة في حديثها مع «الوطن»: «بشجع كل البنات، انزلوا وشاكوا تجربة ممتعة وهتستفادوا جدا، خاصة في مساعدة الناخبين، خاصة كبار السن، وتسهيل الإجراءات عليهم».

أما شقيقتها «ريم»، فتقول إنَّ من أبرز المهام التي تقوم بها هي مساعدة الناخبين في الإجابة على استفساراتهم، وتوجيههم إلى أماكن التصويت، ومساعدة كبار السن في عملية التصويت، «الواحد لما بيساعد أي ناخب يكون محتاج حاجة، مثلا زي حد كبير، ويفضل يدعيلنا ويقول هما دول شباب مصر في المستقبل، بكون مبسوطة جدا».

ووجهت الشقيقتان رسالة شكر لكل المسئولين في الدولة على إتاحة فرصة للشباب للمشاركة في الأحداث المهمة التي تمر بها مصر، خاصة انتخابات الرئاسة 2024.