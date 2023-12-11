متطوعة توزع حلوى على الأطفال أمام اللجان في الزمالك: «بنعلمهم الانتماء»

بابتسامه وصندوق من الشوكولاته، تقف جهاد أحمد،22 عامًا، أمام كلية الفنون الجميلة، في منطقة الزمالك بالقاهرة، لتوزيع الحلوى على الأطفال الذي قدموا مع أهاليهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتقول الطالبة بكلية السياحة والفنادق، بالجامعة الأمريكية، إنها ضمن فريق مكون من 5 فتيات يقمن بتوزيع الحلوى على الأطفال أمام اللجان لبث روح الانتماء فيهم منذ الصغر: «أنا وزميلاتي بنوزع نفسنا على لجان منطقة الزمالك وقصر النيل، وبنوزع شيوكلاته على الناس كنوع من الترحيب بيهم».

ولفتت إلى أنهم متواجدون أمام اللجان منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الأحد، ويستمرون على مدار 3 أيام: «الناس والأطفال بيتبسطوا وبنحاول ندخل البهجة على اللي موجودين».

وشهدت منطقة الزمالك توافد المواطنين على لجانها الثلاث، واصطف المواطنون في طوابير أمام المقار الانتخابية، فيما حملوا الأعلام المصرية ورددوا الأغاني الوطنية.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحا، وشهدت تواجدا لعدد من الشباب المتطوعين التابعين لوزارة الداخلية لمساعدة الناخبين وتنظيم اصطفافهم.

وانطلقت انتخابات الرئاسة، أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر، وفتحت المقار الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس خلالها المرشحون: عبد الفتاح السيسي، الدكتور فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، يتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصراً.