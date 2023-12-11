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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس هيئة التنمية الصناعية تشارك في الانتخابات: نستكمل المسيرة

كتب:

محمد سعيد الشماع
12:30 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
رئيس هيئة التنمية الصناعية

رئيس هيئة التنمية الصناعية

أدلت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عناني بالتجمع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة.

وأكدت عقب الإدلاء بصوتها أن اصطفاف المواطنين أمام اللجان الإنتخابية منذ اليوم الأول، دليل على عزم الشعب المصري لاستكمال المسيرة نحو بناء دولة قوية، وأهمية المشاركة الإيجابية من بقية جموع الناخبين في هذا المشهد الديمقراطي بوصفه واجب وطني على كل مواطن.

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