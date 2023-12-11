رئيس مجلس الدولة السابق يدلي بصوته في مدرسة «فاطمة عنان» بالتجمع الخامس

أدلى المستشار جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة سابقا، بصوته في المقر الانتخابي بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة في حي التجمع الخامس.

فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية داخل مصر

وبدأ التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد 10 والاثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري لمدة 3 أيام.

وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.