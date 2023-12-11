إقبال كبير للمشاركة في انتخابات الرئاسية بالمحافظات.. كرنفال ديمقراطي (صور)

شهدت لجان الاقتراع في المحافظات إقبالاً كبيراً من الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، والتي تمتد على مدار 3 أيام وتنتهي غداً الثلاثاء.

إقبال كبير علي لجان الاقتراع في كفر الشيخ

وحرص عدد من الناخبين على التوافد إلى مراكز الاقتراع، في الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم، مصطحبين أطفالهم، كما حرص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأدلي العديد من القيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خاصةً رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الذين أدلوا بأصواتهم بلجان المغتربين الـ5 المتواجدة بمراكز كفر الشيخ، وبلطيم، والحامول، ودسوق، ومطوبس».

شباب أندية التطوع يرشدون الناخبين في الشرقية

وفي الشرقية، توافد العاملون بمديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والقوى العاملة والزراعة والأزهر والكنيسة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي على اللجان الانتخابية للمشاركة والتعبير عن حرية رأيهم وسط احساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن.

وقام شباب أندية التطوع بالتواجد أمام اللجان الإنتخابية لتنظيم صفوف الناخبين، وإرشادهم إلى لجانهم الإنتخابية بجانب مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم، كما تم تنظيم مسيرات متفرقة للعاملين بالإدارات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتوجه للجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم.

طوابير السيدات والشباب تتصد المشهد الانتخابي بالقليوبية

وفي القليوبية، حرص الآلاف من الشباب والسيدات علي وجه الخصوص علي المشاركة في التصويت خلال ثاني أيام التصويت، وتصدرت الطوابير في مدينة أمام اللجان الخاصة لمواطني المحافظة، وأمام لجنة مدرسة بنها الثانوية للبنات المخصصة للوافدين وتواجد الشباب والكبار والسيدات بكثافة.

كرنفال إنتخابي في الغربية

وتشهد اللجان الانتخابية بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، كرنفالا انتخابيا، في ثاني أيام الأنتخابات الرئاسية على اللجان الانتخابية، حيث شهدت توافد الآلاف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وحالة من السعادة بين المواطنين.

«مصر بتفرح» جملة عبر بها السيد فوزي، أحد الناخبين أمام لجنة كفر عصام، بمركز طنطا، عن فرحته وسعادته بما تشهده اللجان الانتخابية من إقبال كبير على اللجان الانتخابية، « مصر بتفرح وولادها بتفرح بممارسة حقوقهم السياسية واختيار رئيسهم».

وأوضحت فاطمة عبد الفتاح، رية منزل، أن ما شهدته من سهولة ويسر في الإدلاء بصوتها شئ محترم من دولة تحترم شعبها وتقدره وتوفر له كافة التسهيلات لممارسة حقوقه الدستورية« 3 دقائق دخلت فيهم اللجنة واعطيت صوتي وخرجت أنا فخورة ببلدي».

إقبال في قرية الإسماعيلية بالمنيا

وفي المنيا، شهدت قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا، إقبالا كبيرا من كبار السن وذوي الهمم، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي انطلقت صباح اليوم الإثنين، وتستمر حتى غدا الثلاثاء.

وحرص أهالي القرية على الحضور أمام اللجان بمدرسة الشهيد وليد حبشي، وكان اللافت للنظر زيادة أعداد كبار السن وذوي الهمم، الذين حرصوا على ممارسة حقهم في التصويت، رغم صعوبة الحركة بالنسبة لهم.

ناخبون بالزي الصعيدي أمام لجان الانتخابات في سوهاج

كما شهدت محافظة سوهاج إقبالا وتوافد المواطنين بمختلف اللجان الفرعية والعامة بالقرى والمدن، حيث حرص المواطنين منذ بداية اليوم الإنتخابي وقبل موعد فتح اللجان، مابين شباب ونساء ورجال مصطحبين الأطفال.

وارتدى المواطنون الزي التقليدي لصعيد مصر، وخرج الرجال والشباب بالجلباب الصعيدى "الجلابية البلدى" والشال والعباءة الصعيدى، بينما حرصت النساء على ارتداء «الملاية اللف الصعيدية».

طوابير الناخبين أمام لجان الوافدين في قنا

وحرص شباب الصعيد في مدينة قنا من المغتربين على التوافد أمام لجنة مدرسة قنا الرسمية للغات، واصطفوا في طابورين موازين على امتداد مسافة طويبة، بجوار مدرسة قنا الرسمية للغات، وطابور ثالث من الفتيات الذي كان مواجه للجنة.

أهالي الشلاتين داخل لجان التصويت

عبر أهالي مدينة الشلاتين في محافظة جنوب البحر الأحمر في آخر بقعة على الحدود الجنوبية لمصر عن حبهم لمصر والعشق للوطن، وذهبوا إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مرتدين الزي الرسمي لجنوب البحر الأحمر، بينما تكسو الابتسامة وجوههم، حاملين أعلام مصر.

وأشار الحسن عثمان، من أهالى مدينة الشلاتين، لـ«الوطن»، إلى سعادته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر القادم، مؤكدا أنه أدلى بصوته ومارس حقه الانتخابي الذي كفله له الدستور المصري في اختيار رئيسه.