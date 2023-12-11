الانتخابات الرئاسية تجمع «علا» بأصحاب الدراسة: ذكرى هنحكيها لأولادنا

شاركت فتيات دائرة مصر الجديدة والزيتون الانتخابية بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث اصطفت العشرات منهن على أبواب لجنة مدرسة أنصاف سري للإدلاء بأصواتهن.

وكانت من بين الفتيات اللائي شاركن في الانتخابات الرئاسية، علاء حافظ، التي اتفقت مع أصدقاء الجامعة للنزول سويًا للإدلاء بأصواتهم بعد غياب طويل بعد التخرج.

وقالت علاء حافظ لـ«الوطن»: «إحساس عظيم لما نيجي نشارك برأينا السياسي ونختار رئيسنا في نفس المكان اللي اتعلمنا فيه، مدرستنا ليها معانا ذكريات جميلة جدا والنهارده بنعمل ذكرى جديدة نحكيها لأولادنا في المستقبل».

وأضافت: «تواصلنا مع بعضنا قبل الانتخابات بأيام، وعرضت عليهم فكرة التجمع لرؤية بعضنا واسترجاع ذكريات الثانوية، فوافقوا على الفور، واتفقنا على النزول للإدلاء بأصواتنا في مدرستنا الثانوية السابقة، واتقابلنا وصوتنا وكنا مبسوطين».

وكانت الانتخابات الرئاسية 2024 انطلقت يوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين على مدار 3 أيام متواصلة لينتهي التصويت في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.