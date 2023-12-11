ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 28 فلسطينيا بينهم طفل وامرأتان

ارتفعت حصيلة الفلسطينيين المعتقلين من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 28 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم امرأتان وطفل.

وفي وقت سابق هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مكون من طابقين، على مساحة 200 متر مربع، في بلدة بني نعيم شرق الخلي جنوب الضفة الغربية المحتلة، عقب مداهمة منطقة ياقين بالبلدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي قطاع غزة استمر القصف الإسرائيلي على مناطق مناطق متفرقة من غزة، أسفر عن استشهاد 85 فلسطينيا، وإصابة عشرات آخرين، أغلبيتهم أطفال ونساء، في اليوم الـ66 لعملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ضد القطاع ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

وفجر اليوم شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي،غارات عنيفة في محيط «مستشفى الأمل» بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما أعلنته «جمعية الهلال الأحمر» الفلسطيني.