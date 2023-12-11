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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس هيئة البريد يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة: طريق لبناء مجتمع ديمقراطي

كتب:

حسن عثمان
01:23 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

أدلى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول.

وعقب الإدلاء بصوته، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: «إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني والتزام دستوري لابد من مشاركة الجميع فيها لاستكمال مسيرة التقدم في مصر»، مؤكّدًا أن العملية الانتخابية هي الطريق لبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة والمساواة».

كما دعا الدكتور شريف فاروق جميع العاملين بالبريد المصري للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية وتأكيد دورهم الوطني ومساهمتهم في العملية الديمقراطية بما يحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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