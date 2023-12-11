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انتخابات المصريين بالداخل

شيخ الإذاعيين فهمي عمر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بقنا

كتب:

رجب آدم
02:06 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الاذاعي فهمي عمر يدلي بصوته

الاذاعي فهمي عمر يدلي بصوته

أدلى شيخ الإذاعيين فهمي عمر، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بصوته في الانتخابات الرئاسية، داخل لجنة المغتربين في مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمجمع ألومنيوم نجع حمادي ، شمال محافظة قنا.

ودعا الإذاعي الكبير، جموع الشعب المصري إلى مزيد من الحشد أمام اللجان، مؤكدا: «مصر منصورة».

يذكر أن فهمي عمر، الملقب بشيخ الاذاعيين، هو من قدم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، لإلقاء بيان الثورة عام 1952.

خريطة لجان قنا

يذكر أن جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 341 لجنة فرعية، موزعة على جمع أنحاء محافظة قنا، فتحت الصناديق للاقتراع منذ اللحظات الأولى من فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا، 2 مليون و146 الف ناخب وناخبة، لاختيار رئيس لمصر خلال الانتخابات الرئاسية، التي يجرى فيها التصويت.

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