كبار السن وذوي الهمم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمحافظات

لم يمنعه تقدمه في العمر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قرر محمد إبراهيم ذو الـ92 عامًا، الإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع بلجنة الشهيد عبد المنعم رياض العسكرية، بمدينة كفر الشيخ، انطلاقا من حرصه على تأدية الواجب الوطني تجاه مصر، حيث شهدت اللجان الانتخابية في المحافظات كافة، إقبالا غير مسبوق خاصة من كبار السن وذوي الهمم والنساء على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

ذوي الهمم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وفي السياق ذاته، قرر حسن السيد، الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة الناصرية الابتدائية التجريبية بالسنبلاوين في الدقهلية، على الرغم من جلوسه على كرسي متحرك، وساعده أمن اللجنة على التصويت في صناديق الاقتراع: «إعاقتي عمرها ما هتكون عائق من أجل التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مصر محتاجه كل شخص يكون موجود، انزلوا وشجعوا بلدكم».

وأشارت فتحية عبد المقصود متولي، صاحبة الـ87 عامًا، لـ«الوطن»، إلى أنها جاءت من أجل الإدلاء بصوتها على الرغم من الكرسي المتحرك وتعبها: «رغم تعبي إلا أني قررت أنزل وأشارك في الانتخابات لأن ده واجب علينا».

«منى»: إعاقتي لم تمنعني من المشاركة في الانتخابات

لم تختلف ظروف منى محمد جلال، كثيرًا، إذ جاءت على كرسيها المتحرك رفقة 3 من أحفادها، للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة بلجنة مدرسة الزراعة بمدينة الزقاريب في الشرقية، حاملين أعلام مصر: «أنا مصابة بشلل الأطفال، لكني تغلبت على إعاقتي وبشتغل بائعة خضار في أحد الأسواق بالزقازيق، وتركت عملي لأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، واصطحبت أحفادي لأغرس داخلهم حب الوطن والانتماء».

وحرصت نادية عطية ذات الـ51 عامًا، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها بلجنة مدرسة الزراعة بمدينة الزقازيق بالشرقية، وهي تجلس على كرسي متحرك بسبب تعرضها لبتر قدميها: «التصويت في الانتخابات حق لكل مواطن، والناس كلها لازم تنزل وتشارك في الانتخابات، لأن صوتنا أمانة، وبلدنا لها حق علينا، والإعاقة ممنعتيش من المشاركة»..

المسن الكفيف حسن محمد أبو باشا، البالغ من العمر 69 عامًا، جاء إلى اللجنة الانتخابية في مدرسة الزراعة بالزقازيق، كي يدلي بصوته رغم إعاقته، وساعده رجال الشرطة على الانتهاب وأحضروا له كرسيا متحركًا لسهولة عملية الاقتراع.