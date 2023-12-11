طوابير أمام لجان التصويت في شمال سيناء (فيديو)

عرضت قناة إكسترا نيوز، مشاهد لطوابير أمام لجان التصوت في شمال سيناء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث ظهر عدد كبير من المواطنين وهم يلوحون بالأعلام ويرفعون اللافتات في سعادة غامرة، في مشهد كرنفالي حافل.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.