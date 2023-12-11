رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي: مشهد الحشود أمام اللجان فاق التوقعات

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن مشهد الحشود أمام اللجان الانتخابية فاق التوقعات، إذ شعر الشعب المصري بالمسؤولية تجاه الوطن والحفاظ على كيانه ومكتسبات ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز» أن الشعب لديه وعي كبير للغاية، ونزول المواطنين للانتخابات مظهر حضاري على مرأى ومسمع من العالم، وأمام أعين وكالات الأنباء العالمية.