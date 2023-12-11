تكثيف أمني وسيارات إسعاف بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة نصر

تسير العملية الانتخابية في يومها الثاني بكل سهولة ويسر، وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة أمام اللجان الانتخابية بمدينة نصر، لتقديم المساعدة ومنع وقوع أي أزمات.

تعزيز التواجد الأمني بمحيط اللجان الانتخابية

ولم يقتصر التأمين داخل اللجان فقط، لكن الدولة حريصة على أن تكون عملية التأمين بشكل كامل، في محيط اللجان والدوائر الانتخابية والشوارع من خلال تواجد سيارات الإسعاف أمام اللجان، مع الدفع بسيارات شفط المياه تحسبا لحدوث أي أمطار.

ورصدت «الوطن»، تواجد للسيارات المخصصة لشفط المياه وسيارات الإسعاف والمرور أمام لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر.