طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في أسوان والإسماعيلية

شهدت لجنة مدرسة الشيمة الإعدادية بمنطقة أبو الريش ومراكز الاقتراع في أسوان، تواجدًا كثيفًا، للنساء اللاتي جئن للتصويت في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024، وسط حالة من التنظيم والسهولة في عملية التصويت باللجان

الانتخابات الرئاسية بأسوان

وتضم محافظة أسوان 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية لاستقبال الناخبين في جميع أنحاء المحافظة، يحق لهم التصويت في الانتخابات، بإجمالي مليون و89 ألفًا و664 ناخبًا وناخبة.

كما خصصت 12 لجنة للوافدين، وتم توزيعها بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية ومحطات الطاقة الشمسية.

وفي السياق ذاته، شهدت قرى ومراكز محافظة الإسماعيلية؛ في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسية، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، بالتزامن مع بدء اليوم في التاسعة صباحًا.

إقبال كبير على لجان أبو صوير

وتوافد المواطنون على لجان معهد أبو خروع ومدرسة الوراورة الإعدادية المشتركة في مركز ومدينة أبو صوير، منذ بدء من الساعات الأولي لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال ياسر المهاجر، أحد سكان منطقة أبو خروع، إنّ المعهد يعد أحد أكبر اللجان في مركز ومدينة أبو صوير باعتباره من لجان الوافدين المخصصة على مستوى المحافظة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تواجد من الثامنة والنصف صباحا أمام اللجنة للإدلاء بصوته في الانتخابات؛ قائلًا: «أقل شيء نقدمه هو المشاركة ودعوة الأسرة والأقارب والأصدقاء للمشاركة، دعمًا للأمن والأمان الذي تعيشه مصر».

فيما وقف محمد إبراهيم أبو بشار، أمام اللجنة الانتخابية لمساعدة الناخبين في معرفة رقم لجنتهم الانتخابية، قائلًا: «أدليت بصوتي أمس في الانتخابات الرئاسية، واليوم أساعد المواطنين في دخول اللجان أمام المدرسة، أملا في مشاركة أكبر عدد من الأهالي والأسر في هذا العرس الانتخابي».

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وشهدت قرى مركز ومدينة القصاصين، إقبال عدد كبير من الأهالي على اللجان في يومها الثاني، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.