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انتخابات المصريين بالداخل

محافظ القليوبية يتابع انتظام سير العملية الانتخابية بلجان قها والقناطر الخيرية

كتب:

حسن صالح
01:43 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
إقبال بلجان انتخابات الرئاسة القليوبية

إقبال بلجان انتخابات الرئاسة القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابية بمدينتي قها وقليوب والقناطر الخيرية، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وتفقد المحافظ لجان مدرستي مجمع قها ومدرسة قها الثانوية، ومدرسة كفر أبو جمعة في قليوب، ولجان مدرستي حسن أبو بكر وعمر مجدي في مدينة القناطر الخيرية.

انتظام أجواء العملية الانتخابية

واطمأن «الهجان» على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان، مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه جرى توفير التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، مشيرا إلى أن النزول للجان والطوابير دليل على تحضر المصريين، ودعمهم للاستقرار والتنمية.

إقبال كثيف من قبل المواطنين 

ورصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بالقليوبية، بمشاركة أطياف المجتمع كافة.

من جانبه، أشاد محافظ القليوبية بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، التي تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعي ومنظم دون أية معوقات، ما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة. 

ودعا المحافظ، المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا استعداد اللجان لاستقبال الناخبين، وتجهيز جميع المقرات وتوفير سبل الراحة كافة لخدمة المواطنين بمختلف لجان القليوبية.

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