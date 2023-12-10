البابا تواضروس: مشاركتنا في الانتخابات مسؤولية لا يجب التقاعس عنها

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 واجبة وحق لهم، مؤكدا أن الاشتراك في هذا المشهد يُفْرَح للغاية للاختيار والحرية؛ فالاختيار حرية ومسؤولية، إذ إنها حرية للإنسان في الاختيار لكن في الوقت ذاته هي مسؤولية، والتقاعس عنها لا يبني الوطن.

البابا تواضروس: «الطيب» صديق عزيز لنا

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: «الإمام الدكتور أحمد الطيب، صديق عزيز لنا، ودائما ما نتقابل ونتزاور ونتكلم في التليفون ونتناقش في موضوعات كثيرة، وقريبين لبعض للغاية، وهذا شيء طيب أنا أفرح به، وهذا نموذج للإنسان المصري، فموضوع الدين مرتبط بين الإنسان وربه، بينما موضوع الوطن للجميع».

صور إيجابية للوطن

واستطرد البابا تواضروس الثاني: «مشهد الانتخابات الرئاسية يقَدَّم صورة إيجابية للوطن وحضارته وحاضره ومستقبله أيضا».