البابا تواضروس الثاني: رأينا مشهدا دستوريا مميزا في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية كان مشهدا دستوريا جميلا، وأظهر معنى المواطنة ليس كلمة ولكن فعلاً، ومن ثم المشاركة هي تأدية هذا الفعل، لافتا إلى أنه أدلى بصوته مثل عموم المصريين اليوم.

البابا تواضروس: لاحظت كثافة التصويت بالانتخابات

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه خلال طريقه لاحظ الكثافة الموجودة من المواطنين الذين وقفوا في صفوف منتظرين الدخول للإدلاء بصوتهم، وهو أمر مفرح لنا كمصريين بالاشتراك في بناء صورة الوطن أمام العالم أجمع.

ولفت إلى أن كل من ينتمي إلى تراب هذا الوطن مصري، ومنذ أيام المصريين القدماء ومرورا بالعصور المسيحية والإسلامية والزخم الكبير في الحضارة المصرية التي يحملها الجميع، يأتي اليوم ونفتخر بأن بلادنا هي مصر، موضحا أنه في كل زمن هناك من يشكك ويضع الناس في يأس، لكن العين الواعية والناظرة للمستقبل تنظر إلى بناء وديمقراطية الوطن.

مصر على طريق الديمقراطية لبناء الوطن

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في 2024 تشهد منافسة 4 مرشحين مثل أي دولة في العالم، والمرشحون قدموا أنفسهم وبرامجهم، وكان لهم مشاهدات في التلفاز، كما زاروه، حيث استقبل الأربعة مرشحين ووفودهم، وتحدث معهم، ووجه لهم أسئلة ليرى حلولهم في بعض المشكلات، وكانت إجاباتهم إيجابية، ومن ثم مصر على طريق الديمقراطية لبناء الوطن.