البابا تواضروس: رئيس مصر القادم سيأخذ دفعة إيجابية من المشاركة الواسعة بالانتخابات

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه ينتظر من الرئيس القادم لمصر أن يأخذ دفعة إيجابية قوية بهذه المشاركة الواسعة.

الوطن ليس ترابا فقط لكن بشر في الأساس

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوطن ليس ترابا فقط لكن بشر في الأساس، والتفكير في كل قطاعات الدولة، خاصة أن مصر ليست صغيرة لكن دولة تعدى سكانها 100 مليون نسمة.

مصر دولة لها ثقلها التاريخي والجغرافي والحضاري

وأشار إلى أن مصر دولة لها ثقلها التاريخي والجغرافي والحضاري، وهذا الثقل مع الرئيس القادم يحمل مسؤولية كبيرة، ويجب أن يسانده كل الناس ويفكر في المستقبل ومن أجل الناس في صورة إيجابية تغطي كل مواطن، وتشبع احتياجاته.