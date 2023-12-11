المرشح الرئاسي فريد زهران يتابع سير التصويت باليوم الثاني من غرفة العمليات

يتابع المرشح الرئاسي فريد زهران، أعمال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية من غرفة العمليات المركزية بمقر الحزب المصري الديمقراطي، ومقر حملته الانتخابية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية التي تستمر حتى غدا الثلاثاء.

وقالت منى الشماخ، المنسق الإعلامي لحملة فريد زهران، إنَّه سوف يتابع سير أعمال التصويت من مقر حملته الانتخابية بالحزب المصري الديمقراطي، مشيرة إلى وجود غرفتي عمليات أحدهما بمقر الحزب الرئيسي والأخرى يمقر حزب العدل، الأمر الذي يأتي بالتزامن مع وجود غرف عمليات في جميع محافظات مصر بحد أدنى غرفة في كل محافظة و3 غرف في بعض المحافظات.

وأوضحت المنسق الإعلامي لحملة فريد زهران، لـ«الوطن»، أنَّ غرفة العمليات تستهدف رصد العملية الانتخابية وتسهيل الأمور على المواطنين، واستقبال أي ملاحظات وإرشادهم من أجل الإدلاء بأصواتهم.