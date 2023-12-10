حملة فريد زهران: معدلات إقبال الناخبين على لجان الاقتراع غير مسبوقة

قال المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنَّ هناك بعض الملاحظات الإيجابية تتمثل في الإقبال على التصويت في معظم المحافظات بصورة أعلى من المعدلات المتعارف عليها، كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بتأمين اللجان الانتخابية، ولا تقوم بأي دور للتأثير على نتيجة الانتخابات، كما أن التغطية الإعلامية للانتخابات محايدة.

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «قناة ten»، أنَّ هناك بعض الملاحظات السلبية المتمثلة في توجيه الموظفين لـ الناخبين، مشيرًا إلى أنه قام بإعداد شكوى حول هذه الملاحظات، وتقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات.

تجنب هذه السلبيات قدر الإمكان

وطالب مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أجهزة الدولة بالعمل على تجنب هذه السلبيات قدر الإمكان، مشيرًا إلى أنه لا توجد انتخابات في العالم إيجابية بنسبة 100%، ولكن هناك ضرورة للتعاون من أجل أن يخرج المشهد الانتخابي بأفضل صورة، لكي يكون هناك إحساسًا بالاطمئنان لنتيجة الانتخابات.