حملة فريد زهران: الإقبال الكبير للناخبين أبرز مشاهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

قال المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنَّ غرفة عمليات الحملة ستصدر بيانًا بعد انتهاء كل يوم انتخابي، ومن المقرر إصدار تقرير مجمع بعد انتهاء الثلاثة أيام.

وأضاف «كامل»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، أنه من الملاحظات الإيجابية التي جرى رصدها في الانتخابات الرئاسية الإقبال الجيد من الناخبين.

التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية

وقدم مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على بذل مجهودات كبيرة في إعداد التوكيلات الخاصة بالحملة في معظم المحافظات.

ووجّه «كامل» الشكر لوسائل الإعلام على التغطية المحايدة بدرجة كبيرة فاقت توقعات الحملة، فضلا عن تغطية الحملات الأربعة بقدر متساو.

كما شكر مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أجهزة الأمن على وجودها أمام مراكز الاقتراع، والقيام بدورها المحدد في تأمين اللجان، دون تدخل في العملية الانتخابية.