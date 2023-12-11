بردائهم التقليدي.. «بدو الشروق» يشاركون في الانتخابات الرئاسية: بنحضر فرح مصر

برداء البدو، تواجد الشيخ عودة برفقة حفيده أمام المقر الانتخابي بمدينة الشروق، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحرص صاحب الـ67 عاما أن يصطحب حفيده معه في هذا اليوم والتواجد وسط الأجواء الوطنية التي تشهدها الدولة المصرية على مدار 3 أيام، مرتديا هو الآخر رداء البدو، تمسكا بالهوية الأصلية للعائلة.

الشيخ عودة: حبينا نشارك بردائنا الرسمي

وقال الشيخ عودة، أحد رجال بدو مدينة الشروق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 حفاظا على الوطن واستقراره واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية: «حبنا لمصر وخوفها عليها وعلى مستقبلها هو اللي نزلنا النهارده».

أما عن الرداء العربي الذي ارتداه عودة وحفيده، فقال: «إحنا من بدو الشروق، وحبينا نشارك النهارده بالرداء الرسمي علينا تعبيرا عن هويتنا»، مضيفا: «الشروق كانت زمان منطقة صحراوية، وكنا إحنا البدو عايشين فيها، وبدأ ييجي العمار واحدة واحدة، وبالرغم من التعمير وتحولها لمدينة حضارية، إلا أننا لسه موجودين، لأن إحنا السكان الأصليين للمدينة، وكمان بنتعاون مع الشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة».

حرص بدو الشروق على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أنه في صغره شهد عددا من الانتخابات الرئاسية، كان والده أو جده يصطحبه إلى المقر الانتخابي في يوم التصويت، والآن يقوم بنفس الفعل، فيصطحب حفيده البالغ من العمر 11 عاما معه وأوضح: «أخذته عشان يعرف إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية دي حق دستوري لازم يحرص عليه، وكمان واجب وطني لازم يعمله في حب وطنه وحمايته والحفاظ على أمنه واستقراره».

بدوره، قال يوسف، حفيد الشيخ عودة لـ«الوطن»: «أنا جيت مع جده النهارده عشان أشوف فرح مصر»، تتعامل العائلة البدوية مع الانتخابات الرئاسية على أنها ملحمة الدولة المصرية، يجب أن يشارك بها الجميع، فضلا عن كونها واجبا وطنيا، وتحرص العائلة على غرس هذه المفاهيم في وجدان شبابها وأطفالها، ومن مظاهر العمل على ذلك اصطحاب الشيخ عودة لحفيده يوسف إلى الانتخابات الرئاسية.