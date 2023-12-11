إقبال كبير على لجان المغتربين في الشروق.. ورجال الأمن يصطفون لمساعدة كبار السن

اصطف الناخبون أمام المقر الانتخابي للجان المغتربين في مدينة الشروق، بانتظار دورهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم.

وتوافدت الحشود إلى اللجان على أنغام أغنية «أصله معداش على مصر»، وزغاريد السيدات اللاتي احتشدن للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم.

واصطف رجال الأمن والمنظمين لمساعدة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتنظيم الطوابير أمام المقرات الانتخابية، ومعاونة كبار السن وذوي الهمم لتسهيل وصولهم إلى اللجان.