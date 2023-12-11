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انتخابات المصريين بالداخل

إقبال كبير على لجان المغتربين في الشروق.. ورجال الأمن يصطفون لمساعدة كبار السن

كتب:

حبيبة فرج
09:29 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
جانب من الانتخابات الرئاسية

جانب من الانتخابات الرئاسية

اصطف الناخبون أمام المقر الانتخابي للجان المغتربين في مدينة الشروق، بانتظار دورهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم.

وتوافدت الحشود إلى اللجان على أنغام أغنية «أصله معداش على مصر»، وزغاريد السيدات اللاتي احتشدن للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم.

واصطف رجال الأمن والمنظمين لمساعدة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتنظيم الطوابير أمام المقرات الانتخابية، ومعاونة كبار السن وذوي الهمم لتسهيل وصولهم إلى اللجان.

 

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