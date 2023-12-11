«جابر» ميكانيكي يبيع الشاي والقهوة بطوابير الناخبين: فرصة لزيادة دخلي

منذ ساعات الصباح الأولى حضر سيف جابر، شاب ثلاثيني، أمام إحدى اللجان الانتخابية في منطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، في محاولة منه لزيادة دخله عبر تقديم المشروبات الساخنة للناخبين، مستغلا زحام الناخبين أمام اللجنة.

حقق إيرادا جديدا من بيع تلك المشروبات

يقول «جابر»، الذي يعمل ميكانيكي سيارات في نفس المنطقة، إن أيام الانتخابات تُعد فرصة له في زيادة دخله من خلال تقديم المشروبات الساخنة للناخبين، خصوصا أن هناك هدوءا كبيرا في الوقت الحالي في مجال صيانة السيارات، وأنه خلال اليوم الأول حقق إيرادا جديدا من بيع تلك المشروبات.

ويتابع أن لديه أنبوبة غاز صغيرة كان يضعها في ورشته لعمل الشاي لزبائنه، ولكن نظرا لضيق الحال قرر أن يقف أمام اللجنة لعمل الشاي للناخبين، لزيادة دخله، مشيرا إلى أن هناك طوابير من الناخبين يحتاجون إلى شرب أي شيء ساخن خلال وقت الأنظار في الصف، قائلا: «روحت إمبارح ربنا يراضيني من بيع الشاي والقهوة للناس، ربنا كرمه كبير مبينساش حد المهم إننا نسعى ونجتهد ونعمل اللى علينا».

أربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة يتمنى أن يكون مستقبلهم أفضل

ويتابع «جابر»، أن لديه أربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة يتمنى أن يكون مستقبلهم أفضل، وأن يكون لديه شقة تمليك ترحمه من الإيجار، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية تُعتبر فرصة للجميع لاختيار من يستطيع أن يحمل مسؤولية الوطن.

ويؤكد أنه شارك فى الانتخابات أمس في لجنته بمنطقة الأسمرات، وأن هناك تنظيما غير مسبوق للناخبين لتسهيل عمليات الانتخاب، مطالبا الجميع بالنزول إلى اللجان والمشاركة في هذه الانتخابات في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجه البلد في التوقيت الحالي.