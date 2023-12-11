محمود مسلم: الإعلام المصري نجح في إيصال رسائل مرشحي الرئاسة للناخبين

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ المصريين عرفوا المرشحين عبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران من الإعلام المصري، وهذا الأمر هو قمة النجاح، فالهدف من الإعلام إيصال الآراء والتحليلات والمعلومات لكل مواطن.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، في تغطية خاصة على قناة «المحور»: «كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وصل للمواطن المصري من إعلام بلده وليس الإعلام الأجنبي، فقد أتيحت الفرصة لممثليهم من أجل الظهور في كل الإصدارات الصحفية والتلفزيونية»، متابعًا أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خصصت 100 دقيقة إعلانات لكل مرشح مجانًا، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للإعلام والمشاهد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ هناك أكثر من سبب لكثافة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية منها قوة التنظيمات الحزبية الداعمة للمرشحين، مشيرًا إلى أنَّها أحزاب ممثلة في البرلمان، أي أنَّ لديها كوادر استطاعت الحصول على أعداد كبيرة من الأصوات.

وأشار إلى أنَّ أزمة فلسطين أثرت كثيرا على المشهد السياسي بمصر وجعلت الناس لديهم إحساس بمواقف الدولة المصرية وفخر بها، وقلق من عدم الاستقرار فزادت رغبة الناس في المشاركة بالانتخابات، متابعًا أنَّ هناك سبب آخر لكثافة الإقبال على صناديق الاقتراع وهو الجيل الصغير اهتم بالقضية الفلسطينية لأول مرة وقادوا المقاطعة وأثروا فيها، وبالتالي، فإن مداركهم تفتحت على السياسة، ومن ثم، فإنّهم لن يتركوها مرة أخرى.

وأكّد «مسلم»، أنَّ الانتخابات لا تتوقف على السياسة فقط، ولكنها مرتبطة بالتنظيمات والكوادر والخبرات الانتخابية في اللجان والفرز والحشد والتعبئة والمندوبين ومختلف التفاصيل المتصلة بهذه العملية، وهذه الأمور متاحة في عدد من الأحزاب مثل: «مستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهوري والوفد والمصري الديموقراطي الاجتماعي»، وكل هذه الأحزاب تدعم مرشحيها وتختبر نفسها وتجرب كوادرها استعدادًا لانتخابات البرلمان.